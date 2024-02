Tomita Electric Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Laut dem Tomita Electric-RSI liegt die Ausprägung bei 71,88, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,66, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Tomita Electric über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tomita Electric von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tomita Electric bei 1890,66 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1421 JPY aus dem Handel, was einen Abstand von -24,84 Prozent aufbaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei -0,45 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung basierend auf beiden Zeiträumen von "Neutral".