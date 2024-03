Tomita Electric Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Tomita Electric-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 42, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 44,93 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tomita Electric-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird deutlich, dass der GD200 des Wertes bei 1802,7 JPY liegt, während der Kurs der Aktie bei 1577 JPY liegt, was einer Abweichung von -12,52 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich hingegen ein gleitender Durchschnittskurs von 1471,16 JPY, was einer Abweichung von +7,19 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tomita Electric ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.