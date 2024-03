Tomen Devices Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Tomen Devices-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 5156,68 JPY bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 5690 JPY, was einem Unterschied von +10,34 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5390 JPY liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +5,57 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen bei Tomen Devices durchschnittliche Werte, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Anleger zeigen ein besonders positives Sentiment in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tomen Devices-Aktie liegt bei 74,07, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kategorie.