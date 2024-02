Tomco Energy Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von Tomco Energy liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor um 84,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branchenperformance von "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einer Rendite von -16,61 Prozent liegt Tomco Energy mit 68,27 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Tomco Energy wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion betrachtet die Aktie von Tomco Energy bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Tomco Energy als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 19,3 liegt und daher eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Tomco Energy liegt bei 0 Prozent, was 11,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.