Tombola Gold Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Tombola Gold-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,026 AUD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er sich um 13,33 Prozent vom GD200 (0,03 AUD) entfernt. Ebenso wird der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, mit einem Kurs von 0,03 AUD bewertet, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird, da der Abstand auch hier -13,33 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs von Tombola Gold insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Tombola Gold in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" vergeben. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird somit Tombola Gold als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass private Nutzer in den letzten zwei Wochen besonders negativ gegenüber Tombola Gold eingestellt waren. Ebenso wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Messung der Anleger-Stimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Tombola Gold als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.