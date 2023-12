Tombador Iron Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Evergreen Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt. In Bezug auf den RSI der letzten 7 Tage für die Tombador Iron-Aktie beträgt der Wert aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung (Wert: 50). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Tombador Iron-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tombador Iron-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Hingegen liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Tombador Iron auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Tombador Iron in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Aufgrund dieser neutralen Stimmung bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Zusätzlich ergibt sich aus der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet eine "Neutral"-Bewertung für Tombador Iron. Sowohl die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Stimmung rund um die Aktie hin.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und Stimmungsbilder, dass Tombador Iron aktuell eine "Neutral"-Bewertung erhält.