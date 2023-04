Tom Cameron wird neuer Chief Revenue Officer von OverIT

Boston (ots/PRNewswire) -OverIT, führender Anbieter von Software für Außendienst-Management, hat die Ernennung von Tom Cameron zum neuen Chief Revenue Officer (CRO) bekanntgegeben, einer Rolle, die dem CEO und Vorstandvorsitzenden von OverIT, Paolo Bergamo, unterstellt ist.Cameron tritt OverIT in einem strategischen Moment in der Unternehmensgeschichte bei und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit B2B-Software mit, während denen er verschiedene Schlüssel- und Führungspositionen innehatte und als VP Sales von Autodesk, CRO von Cloudwords und Lifesize sowie als CEO von Dash Energy fungierte.In seiner Rolle bei OverIT wird er den End-to-End-Vertrieb und die Go-To-Market-Organisation betreuen und eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Umsatz zu beschleunigen, das Umsatzwachstum zu steigern, die Vertriebseffizienz zu steigern und die Struktur aufzubauen, um Geschäftsergebnisse für das Partner-Ökosystem von OverIT zu liefern.„Tom bringt eine enorme Erfahrung im Verkauf von Unternehmenstechnologien und B2B Software-as-a-Service (SaaS)-Produkten mit zu OverIT. Er verfügt über hervorragende Führungskapazitäten und wichtige Vertriebsfähigkeiten, was ihn zu einer perfekten Ressource für den wachstumsstarken Weg macht, den wir anstreben", sagte Bergamo, OverIT CEO und Vorstandsvorsitzender. „Wir freuen uns, dass Tom unserem Team beitritt, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden und Partnern weiterhin beispiellose Werte und Ergebnisse zu liefern".„Ich bin begeistert, OverIT an diesem Punkt seiner Entwicklung zu beizutreten. Das Unternehmen hat eine extrem hohe Anerkennung von globalen IT-Beratungsunternehmen und eine beneidenswerte Kundenbindung und -zufriedenheit", teilte Tom Cameron mit, „ich fühle mich geehrt, dass ich die Möglichkeit erhalten habe, das Unternehmen zu leiten. Wir haben eine beneidenswerte Position auf diesem Markt, mit einer erstklassigen professionellen Serviceorganisation, die das Beste aus ihrer 20-jährigen Erfahrung in dieser Branche macht. Dies, kombiniert mit unserem einzigartigen SAAS-Angebot, eröffnet unserem Unternehmen enorme Möglichkeiten, diesen Markt schnell zu vergrößern, indem es eine starke FSM-Plattform, eine umfassende Branchenexpertise, innovative Fähigkeiten wie geografisches Informationssystem, Feldkollaboration und Augmented Reality nutzt, ganz zu schweigen von einem riesigen Kundenstamm."OverIT (http://www.overit.us/), unterstützt von Bain Capital und NB Renaissance, ist ein multinationales Unternehmen mit mehr als 20 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Field Service Management-Software. Das Unternehmen wird von führenden globalen Beratungs- und Consulting-Organisationen aufgrund seines Produktangebots und seiner umfassenden Branchenexpertise als führender Anbieter der FSM- und AR-Branche anerkannt. OverIT hat über 300 Kunden in über 30 Ländern.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1740678/OverIT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tom-cameron-wird-neuer-chief-revenue-officer-von-overit-301792224.htmlPressekontakt:Andrea Bardini,+393466699527Original-Content von: OverIT, übermittelt durch news aktuell