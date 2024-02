Tom Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Tom liegt bei 42,86, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt ebenfalls eine Bewertung als "Neutral". Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Tom derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,68 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,67 HKD liegt, was einer Abweichung von -1,47 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,62 HKD, was einer Abweichung von +8,06 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Das Anleger-Sentiment für Tom wird als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tom beschäftigt war. Die Diskussionintensität im Internet zu Tom zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

