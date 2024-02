Tom Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Tom derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,68 HKD, während der Aktienkurs (0,67 HKD) um -1,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 0,62 HKD. Dies entspricht einer Abweichung von +8,06 Prozent und wird daher als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Tom eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 42,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Für die Aktie von Tom gab es in den sozialen Medien zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurde sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tom beschäftigt. Insgesamt führt dieser Umstand zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung als "Neutral".