Tom Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Tom-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls, dass die Aktie von Tom als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und bewertet diese zwischen 0 und 100. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 63,41, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Tom-Aktie über einen längeren Zeitraum lassen auf eine neutrale Bewertung schließen. Die Aktivität im Netz war durchschnittlich, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier die Gesamteinstufung "Neutral" für die Tom-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tom-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Bereich mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,68 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,56 HKD liegt, was einer Abweichung von -17,65 Prozent entspricht. Dies führt zu der "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,64 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,56 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Tom-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.