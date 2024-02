TomTomV Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "TomTom":

Der Aktienkurs von Tomtom verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,68 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance von Tomtom um 9,93 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,25 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 5,68 Prozent, wobei Tomtom aktuell 13,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tomtom ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tomtom liegt bei 23,95, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Tomtom. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Tomtom basierend auf verschiedenen Faktoren als "Schlecht" und "Neutral" bewertet.