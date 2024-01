TomTomV Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für Tomtom liegt bei 38,05 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dieser Index misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Eine Bewertung als "Neutral" ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei Tomtom bei 41 liegt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung erhält Tomtom ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Tomtom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,23 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 15,64 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -15,88 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,29 Prozent hatte, lag Tomtom 9,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Tomtom eine mittlere Aktivität in der Diskussion und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.