TomTomV Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Aktie von Tomtom wird aufgrund verschiedener Faktoren wie Sentiment, Branchenvergleich, Anlegerstimmung und technischer Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Tomtom in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Veränderungen auf, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tomtom mit -7,62 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 18,87 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von negativen Meinungen und Themen rund um die Aktie von Tomtom in den letzten Wochen und Tagen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tomtom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,93 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,44 EUR deutlich darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 6,01 EUR, was zu einer positiveren Bewertung führt.

Insgesamt wird die Tomtom-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren als "Neutral" eingestuft.