TomTomV Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Tomtom-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,89 EUR, während der aktuelle Kurs bei 6,21 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -9,87 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,11 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tomtom ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen ist neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.