Mit Toly Bread wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Toly Bread-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,55 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,32 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -26,08 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,92 CNH, was einem Abstand von -8,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Toly Bread-Aktie liegt bei 88,31, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 57,81 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Toly Bread-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,11 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -29,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 29,91 Prozent schlechter. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen festgestellt wurde. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Toly Bread-Aktie.