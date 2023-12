Toly Bread Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Toly Bread neutral ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, liegt bei 79,58 und wird ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus technischer Sicht ergibt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen durchschnittlichen Schlusskurs von 10,39 CNH für die Toly Bread-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,92 CNH, was einem Unterschied von -23,77 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 8,42 CNH liegt, zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt einen Unterschied von -5,94 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Toly Bread haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Auch hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Toly Bread im letzten Jahr eine Rendite von -18,01 Prozent erzielt, was 14,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" von -3,54 Prozent liegt Toly Bread mit einer Unterperformance von 14,47 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie auch auf dieser Ebene insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.