Toly Bread Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Sentiment und Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Toly Bread auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Schlecht"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Toly Bread weist kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Toly Bread bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Toly Bread liegt der RSI7 aktuell bei 17,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Toly Bread weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich für den RSI ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toly Bread-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,99 CNH liegt, was einem Unterschied von -22,36 Prozent zum letzten Schlusskurs von 6,98 CNH entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird der gleitende Durchschnitt mit 7,24 CNH bestimmt, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,59 Prozent). Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts und ein "Neutral"-Rating auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts. Insgesamt wird die Toly Bread-Aktie damit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,57 Prozent erzielt, was 33,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -21,22 Prozent, und Toly Bread liegt aktuell 33,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.