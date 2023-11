Toly Bread Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Anleger: Die Diskussionen über Toly Bread in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Titels. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und Kommentare. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Toly Bread bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Toly Bread liegt aktuell bei 10,62 CNH. Die Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs bei 8,32 CNH gehandelt wurde und somit einen Abstand von -21,66 Prozent zur GD200 aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,52 CNH. Dies entspricht einer Differenz von -2,35 Prozent und signalisiert damit "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI von Toly Bread liegt bei 66,67, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Toly Bread eine Performance von -18,01 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -0,67 Prozent, was bedeutet, dass Toly Bread im Branchenvergleich um -17,33 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Toly Bread um 17,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.