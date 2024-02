Toly Bread Aktie: Alles nach Plan!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Toly Bread zeigt sich eine interessante Entwicklung in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dagegen weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Toly Bread-Aktie derzeit bei 9,04 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen bei 7,28 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Aktienkurs von Toly Bread zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Rendite von -54,57 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Toly Bread-Aktie ergibt ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Toly Bread auf Basis der verschiedenen Kriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.