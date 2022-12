Toll Brothers-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF":

Für die Aktie Toll Brothers aus dem Segment "Wohnungsbau" wird an der heimatlichen Börse New York am 23.12.2022, 19:33 Uhr, ein Kurs von 50.92 USD geführt.

Wie Toll Brothers derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Toll Brothers konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Toll Brothers auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,62 % ist Toll Brothers im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (23,77 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 22,16 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Toll Brothers-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Toll Brothers-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Toll Brothers aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 60 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 17,72 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (50,97 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Toll Brothers somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

