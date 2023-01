Toll Brothers Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Für die Aktie Toll Brothers aus dem Segment "Wohnungsbau" wird an der heimatlichen Börse New York am 03.01.2023, 16:18 Uhr, ein Kurs von 49.92 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Toll Brothers auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Toll Brothers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 28,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -59,3 Prozent im Branchenvergleich für Toll Brothers bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 40,32 Prozent im letzten Jahr. Toll Brothers lag 71,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toll Brothers liegt bei einem Wert von 4,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 32,54) unter dem Durschschnitt (ca. 87 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Toll Brothers damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Toll Brothers-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (60 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 49,92 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Toll Brothers eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.