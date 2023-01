Toll Brothers Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Für die Aktie Toll Brothers stehen per 25.01.2023, 13:40 Uhr 56.36 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Toll Brothers zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Nach einem bewährten Schema haben wir Toll Brothers auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Toll Brothers wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 2 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Toll Brothers-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Toll Brothers liegt im Mittel wiederum bei 57,8 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 56,36 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 2,56 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Toll Brothers insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4,98 liegt Toll Brothers unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent). Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 33,45 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Toll Brothers-Aktie ein Durchschnitt von 46,97 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 56,36 USD (+19,99 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (50,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,29 Prozent), somit erhält die Toll Brothers-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Toll Brothers erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.