Toll Brothers Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Toll Brothers abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 69 USD, was einem potenziellen Rückgang um -33,38 Prozent vom letzten Schlusskurs (103,57 USD) entspricht. Daher lautet die Empfehlung insgesamt neutral.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Toll Brothers in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 66,61 Prozent erzielt, was mehr als 67 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete hingegen nur eine mittlere Rendite von 0,99 Prozent, wobei Toll Brothers mit 65,62 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als gut bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 29,37 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 23,98, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich eine gute Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments.