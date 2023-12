Toll Brothers Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Immobilienunternehmen Toll Brothers hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Dies setzt sich aus 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 69 USD für das Wertpapier, ergibt sich laut den Analysten ein Abwärtspotenzial von -33,35 Prozent. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten hat Toll Brothers eine Performance von 66,61 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 2,33 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +64,28 Prozent im Branchenvergleich für Toll Brothers. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 66,43 Prozent verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Toll Brothers besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Toll Brothers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 75,2 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 103,53 USD, was einer Abweichung von +37,67 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive charttechnische Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.