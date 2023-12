Toli Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Toli wurde der 7-Tage-RSI auf 60,61 Punkte berechnet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längere 25-Tage-RSI liegt bei 52,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Haltung gegenüber Toli, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Es gab keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Toli aktuell bei 323,83 JPY geführt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs von 321 JPY liegt 0,87 Prozent unter diesem Wert. Hingegen liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 342,12 JPY, was einer Differenz von -6,17 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen eine "Neutral"-Bewertung für Toli.