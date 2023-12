Toli Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Stimmungs- und Buzz-Level ist ein wichtiger Maßstab für die Marktstimmung rund um Aktien. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Toli auf diese beiden Faktoren hin untersucht und sehen eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anzahl der Beiträge und der Diskussionsintensität sowie der Rate der Stimmungsänderung.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Toli wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung verleiht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Toli-Aktie kurzfristig überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Die langfristige Beurteilung auf 25-Tage-Basis ist jedoch neutral.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Toli-Aktie neutral eingestuft wird, während das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein "Schlecht"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Toli-Aktie.