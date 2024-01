Toli Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Toli-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen weniger volatilen Wert (59,55), was bedeutet, dass auch auf dieser Basis die Toli-Aktie mit "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Aktienkurse bezieht sich nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weiche Faktoren wie die Stimmung. In diesem Zusammenhang wurden die Kommentare und Befunde zu Toli auf sozialen Plattformen betrachtet, und es wurde festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Toli in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Toli festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Toli in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Toli-Aktie mit 326 JPY aktuell -2,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,09 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung von "Neutral" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.