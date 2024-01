Toli Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Toli-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 325,77 JPY, während der aktuelle Kurs bei 319 JPY liegt, was zu einer Distanz von -2,08 Prozent führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 335,28 JPY, was einen Abstand von -4,86 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,64 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Dadurch erhält die Toli-Aktie im Bereich RSI ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Toli diskutiert, wobei an einem Tag positive Diskussionen überwogen. Insgesamt herrschte an fünf Tagen eine neutrale Einstellung und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich Toli deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Toli in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Toli-Aktie auf der Basis verschiedener technischer Indikatoren und Anleger-Sentiments aktuell neutral bewertet wird.