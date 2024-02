Toleranzia AB Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Toleranzia hat einen RSI von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, wobei der RSI für die Toleranzia bei 46 liegt, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Toleranzia daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Toleranzia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,6 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,52 SEK weicht somit um -13,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,52 SEK) nahe am gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Toleranzia-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung für die Aktie hatten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Toleranzia-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Toleranzia in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet haben. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Neutral"-Einstufung für die Toleranzia-Aktie.