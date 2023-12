Toleranzia AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Toleranzia. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Toleranzia daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse der Toleranzia-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 0,67 SEK betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,48 SEK, was einen Unterschied von -28,36 Prozent bedeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,43 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber lag (+11,63 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Toleranzia daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Toleranzia beträgt aktuell 30,53 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Toleranzia daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen war überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Toleranzia aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Toleranzia hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.