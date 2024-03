Tokyu Construction Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyu":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen bezüglich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Tokyu Construction in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb stabil, und es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die Stimmung in Bezug auf Tokyu Construction wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen betrachtet und als neutral eingestuft. In den Kommentaren und Befunden der Nutzer wurden ebenfalls vorwiegend neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tokyu Construction liegt bei 44,83 und wird somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 50,3 ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Tokyu Construction positiv bewertet, da der Aktienkurs mit 823 JPY einen Abstand von +10,98 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +7,29 Prozent. Insgesamt wird daher auch basierend auf der technischen Analyse eine positive Bewertung von "Gut" abgegeben.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung und die technische Analyse bei der Tokyu Construction-Aktie auf "Neutral" eingestuft werden, während die 200-Tage-Linie und der GD50 auf "Gut" hindeuten.