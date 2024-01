Tokyu Construction Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyu":

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Tokyu Construction zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut der Analyse kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tokyu Construction-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 14,95 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5,1 JPY liegt. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich ein "Gut"-Rating aufgrund des höheren letzten Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tokyu Construction überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 32,73, was bedeutet, dass sich das Wertpapier weder im überkauften noch im überverkauften Bereich befindet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Tokyu Construction daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die Tokyu Construction-Aktie somit gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen, wobei sich eine überwiegend neutrale Einschätzung ergibt.