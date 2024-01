Tokyotokeiba Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse der Tokyotokeiba-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4037,55 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4635 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +14,8 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4283,2 JPY, was einer Distanz von +8,21 Prozent entspricht, und auch hier wird die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Tokyotokeiba daher eine Gesamtnote von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Tokyotokeiba wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Tokyotokeiba war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) analysiert, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wurde festgestellt, dass der 7-Tage-RSI bei 18,56 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tokyotokeiba daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.