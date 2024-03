Tokyotokeiba Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

Die Aktie von Tokyotokeiba hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4133,73 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4475 JPY (+8,26 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4433,5 JPY, was einem ähnlichen Wert (+0,94 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Tokyotokeiba ist neutral, wie aus Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz haben sich nicht signifikant geändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Tokyotokeiba-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 26,32, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 für 25 Tage bei 49,82 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.