Tokyoimitsu Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Tokyo Seimitsu liegt bei 37,74, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Tokyo Seimitsu für diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tokyo Seimitsu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7077,96 JPY. Der letzte Schlusskurs (8671 JPY) weicht somit um +22,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (8122,04 JPY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,76 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Tokyo Seimitsu-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und die Kommentare auf sozialen Plattformen spielen auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Bei Tokyo Seimitsu waren die Kommentare überwiegend positiv und die Nutzer haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Tokyo Seimitsu konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weshalb die Gesamtbewertung für Tokyo Seimitsu auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating erhält.