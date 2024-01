Tokyoimitsu Aktie: Alles kein Problem!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Tokyo Seimitsu-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tokyo Seimitsu-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,32, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,61, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking ergibt daher eine "Neutral" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse kann die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tokyo Seimitsu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 7110,41 JPY. Damit liegt der letzte Schlusskurs (8159 JPY) deutlich darüber (Unterschied +14,75 Prozent), und die Aktie wird auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (8166,34 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,09 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine Bewertung der Tokyo Seimitsu-Aktie als "Neutral". Insgesamt wird die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tokyo Seimitsu von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Gut" führt.

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tokyo Seimitsu in Social Media zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da unwesentlich mehr oder weniger über sie diskutiert wurde als normal. Insgesamt bekommt die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.