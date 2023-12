Tokyo Tatemono-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Anlegerstimmung gegenüber Tokyo Tatemono war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab drei positive und vier negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von Tokyo Tatemono als neutral. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 74,27, was auf eine schlechte Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 50,12 aufweist und daher eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Tokyo Tatemono-Aktie mit 2043 JPY inzwischen um -0,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +8,93 Prozent als gut eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Tokyo Tatemono verzeichneten wir langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen und ordnen diesem Signal daher eine neutrale Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.