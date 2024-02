Tokyo Tatemono Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tokyo Tatemono. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 52,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Tokyo Tatemono weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 55,12 für den RSI25. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Tokyo Tatemono derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2000,04 JPY, während der Kurs der Aktie (2173,5 JPY) um +8,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 2183,93 JPY entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,48 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies jedoch dem Rating "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Tokyo Tatemono eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich insbesondere in den sozialen Medien, wo eine Tendenz zu besonders positiven Themen zu beobachten ist. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Tokyo Tatemono für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Diskussionen rund um Tokyo Tatemono auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Tokyo Tatemono sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.