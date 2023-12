Tokyo Tatemono Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tokyo Tatemono-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (43,57) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Tokyo Tatemono.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Anlegerstimmung bezüglich Tokyo Tatemono als "Neutral" einzustufen ist. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Tokyo Tatemono-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2112 JPY lag, was einem Unterschied von +13,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

Die kurzfristige Analyse auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Kommunikation über Tokyo Tatemono in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie erhält jedoch ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit in den Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich für die Tokyo Tatemono-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.