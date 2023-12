Tokyo TY Financial-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Tokyo Kiraboshi-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 73, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI deutlich über dem 25-Tage-RSI von 56,92, was darauf hinweist, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Tokyo Kiraboshi nach RSI-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Tokyo Kiraboshi in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Tokyo Kiraboshi vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tokyo Kiraboshi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3552,17 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4000 JPY liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Somit erhält die Tokyo Kiraboshi-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tokyo Kiraboshi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Tokyo Kiraboshi-Aktie in verschiedenen Bereichen als "Neutral" eingestuft wird, während sie in der kurzfristigen technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung erhält.