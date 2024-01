Tokyo TY Financial Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung der Anleger für die Tokyo Kiraboshi Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Allgemeinen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert. Auf dieser Basis kann die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie blieben unverändert. Daher erhält die Tokyo Kiraboshi Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Tokyo Kiraboshi derzeit bei 3653,74 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4075 JPY, was einen Abstand von +11,53 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu befindet sich der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4193,9 JPY, was einer Differenz von -2,84 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tokyo Kiraboshi liegt bei 27,66, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und deutet auf eine neutrale Situation hin, die ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung sowie die technische Analyse der Tokyo Kiraboshi Aktie insgesamt neutral bis gut bewertet werden.