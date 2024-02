Tokyo TY Financial Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Für die Tokyo Kiraboshi-Aktie liegt der RSI bei 42,86, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 51,49 und wird ebenfalls als „neutral“ bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine „neutral“-Einschätzung.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Tokyo Kiraboshi jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine „neutral“-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren „neutral“-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war ebenfalls neutral. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Tokyo Kiraboshi. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als „neutral“.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Tokyo Kiraboshi-Aktie derzeit bei 3831,2 JPY, was als „gut“ eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +6,1 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4110,2 JPY, was einer Differenz von -1,1 Prozent und somit einem „neutral“-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine Einschätzung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.