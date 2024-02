Tokyo TY Financial Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das Anleger-Sentiment für die Tokyo Kiraboshi Aktie wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, ohne dass dabei besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen war auch das Meinungsbild weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern, abhängig von der Intensität und Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Bei Tokyo Kiraboshi wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tokyo Kiraboshi Aktie liegt bei 56,84, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ein neutrales Bild mit einem Wert von 49.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tokyo Kiraboshi Aktie bei 3812 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4070 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4123,9 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Gesamtbewertung für die Tokyo Kiraboshi Aktie.