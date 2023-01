Tokyo Stories, ein weltweit beachtetes Pixel-Art-Abenteuerspiel, hat jetzt eine eigene Seite im Steam Shop

Tokyo (ots/PRNewswire) -Zu Ihrer Wunschliste hinzufügen und eine Original-Postkarte gewinnenDrecom Co., Ltd. (Hauptsitz: Shinagawa-ku, Tokio; Präsident und CEO: Yuki Naito) gibt bekannt, dass der in der Entwicklung befindliche Titel „Tokyo Stories" jetzt eine eigene Seite im Steam Shop hat und zu den Wunschlisten hinzugefügt werden kann. Tokyo Stories kommt für PC und Konsolen auf den Markt (Veröffentlichungsplattformen werden noch festgelegt).Steam Shop: https://store.steampowered.com/app/2251970/Tokyo_Stories/Website: https://tokyo-stories.info/ (https://tokyo-stories.info/)Twitter: https://twitter.com/tky_stories (https://twitter.com/tky_stories)Instagram: https://www.instagram.com/tky_stories/YouTube: https://www.youtube.com/@tokyostoriesgameindev.3481Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085223052659Tokyo Stories hat jetzt eine eigene Seite im Steam ShopTokyo Stories, ein neuer Titel in Entwicklung für PC und Konsolen, ist jetzt auf der PC-Vertriebsplattform Steam verfügbar.Steam Shop: https://store.steampowered.com/app/2251970/Tokyo_Stories/Das Spiel wird voraussichtlich im Jahr 2023 erscheinen. Für weitere Details zu den neuesten Entwicklungen und Verkaufsinformationen, fügen Sie uns bitte zu Ihrer Wunschliste hinzu!Eröffnungskampagne – Tokyo Stories hat jetzt eine eigene SeiteUm unsere Präsentation im Steam Shop zu feiern, veranstalten wir eine Aktion, bei der 50 Gewinner ausgewählt werden, die ein originelles Postkartenset erhalten.Teilnahmezeitraum der Kampagne27. Januar 2023 – 28. Februar 2023 (Änderungen vorbehalten)Teilnahmebedingungen1. Fügen Sie „Tokyo Stories" zu Ihrer Steam-Wunschliste hinzu2. Füllen Sie das Formular für die Teilnahme an der Kampagne aus.* Weitere Einzelheiten zur Teilnahme an der Kampagne finden Sie in den entsprechenden Anweisungen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden.* Die Kampagne kann ohne vorherige Ankündigung geändert/beendet werden.Informationen zu Tokyo StoriesEs handelt sich um ein 3D-Abenteuerspiel mit „einem visuellen Ausdruck, der Pixelkunst und 3D kombiniert" und dem Slogan „Die Stadt hört auch nach dem Verschwinden des Mädchens nicht auf die Geschichte zu erzählen."- 1. Werbevideo:https://youtu.be/eu3zvDbQ5L4Das Spiel stammt von den renommierten Machern von „rain/Lost in the rain (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.)", das mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem von IGN als „BEST PLAYSTATION3 GAME". Die Musik stammt von dem aufstrebenden Komponisten „newly" und drückt eine noch nie dagewesene Sicht auf die Welt aus.ProduktübersichtTitel: Tokyo Stories – ArbeitstitelErscheinungsdatum: 2023 (noch offen)Preis: noch offenSprache: noch offenPlatfform: PC/Konsole (noch offen)Genre: AbenteuerBewertung: Bewertung noch ausstehendVeröffentlichung/Entwicklung: Drecom Co., Ltd.Pressemappe:https://drecom.co.jp/news/TokyoStories_presskit_images0127.zipFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1987960/Steam_Store_Page_Open_Tokyo_Stories.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tokyo-stories-ein-weltweit-beachtetes-pixel-art-abenteuerspiel-hat-jetzt-eine-eigene-seite-im-steam-shop-301730302.htmlPressekontakt:Tokyo Stories PR Manager,Tel.: (+81)50-3101-9977,E-Mail: pr@drecom.co.jpOriginal-Content von: Drecom, übermittelt durch news aktuell