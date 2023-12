Tokyo Steel Mfg Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Tokyo Steel Manufacturing ergibt folgendes Bild: In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb diese neutrale bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Vergleich zu anderen Zeiträumen unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Tokyo Steel Manufacturing insgesamt ein neutrales Rating.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich des Unternehmens ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tokyo Steel Manufacturing liegt bei 70,75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält Tokyo Steel Manufacturing daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der Tokyo Steel Manufacturing-Aktie ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1552,03 JPY über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1714 JPY, was einer Steigerung von 10,44 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1742,38 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Tokyo Steel Manufacturing also eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung, eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.