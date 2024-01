Tokyo Soir Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Tokyo Soir-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese mit einer Kennziffer zwischen 0 und 100. Der Wert für den RSI7 beträgt 51,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 48,41 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Tokyo Soir zuletzt Gegenstand von Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tokyo Soir beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Tokyo Soir von 855 JPY eine -1,05-prozentige Entfernung vom GD200 (864,09 JPY), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 866,04 JPY, was einen -1,27-prozentigen Abstand zum Aktienkurs bedeutet, und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Tokyo Soir-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Tokyo Soir somit eine "Neutral"-Rating.