Tokyo Soir Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Tokyo Soir-RSI liegt bei 64,29, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 43,42, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Tokyo Soir.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Tokyo Soir-Aktie ein Durchschnitt von 869,87 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 869 JPY, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf neutrale Ratings hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Tokyo Soir war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem neutralen Anleger-Sentiment bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz in den Diskussionsbeiträgen lassen eine neutrale Bewertung für Tokyo Soir zu.