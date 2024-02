Tokyo Soir Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Cadiz":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Anlegerstimmung. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine Analyse der Aktie von Tokyo Soir ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Tokyo Soir verzeichnete kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Tokyo Soir.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tokyo Soir derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 867,84 JPY, während der Kurs der Aktie bei 871 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führte.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) ergab, dass Tokyo Soir weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine durchweg "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Tokyo Soir.