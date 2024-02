Tokyo Rakutenchi-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Tokyo Rakutenchi-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4810 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 6700 JPY liegt, was einer Abweichung von +39,29 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 6696,2 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht hier nur um +0,06 Prozent ab und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Tokyo Rakutenchi-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Tokyo Rakutenchi in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt eine neutrale Einstufung, da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Der RSI für die Tokyo Rakutenchi liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst. Somit erhält die Tokyo Rakutenchi-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anlegerstimmung und der Relative Strength Index eine neutrale Bewertung für die Tokyo Rakutenchi-Aktie.