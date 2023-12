Tokyo Rakutenchi Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Tokyo Rakutenchi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4290,55 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +58,02 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4605,1 JPY) liegt mit einer Abweichung von +47,23 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 6780 JPY, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Gut" bewertet.

Das Sentiment der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Aspekt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen und führt somit zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Tokyo Rakutenchi-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 7,89 und einem RSI25-Wert von 6,89, die beide auf ein "Gut"-Rating hindeuten.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Tokyo Rakutenchi-Aktie, mit positiven charttechnischen Bewertungen, neutralen Sentiments und einem insgesamt schlechten Anleger-Sentiment.